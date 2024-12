Tpi.it - Malena, addio al porno: “Mi sento in colpa. Ero dirigente del Pd ma oggi mi piace Meloni”

ha dettoal. La 41enne pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino, spiega i motivi della sua decisione in un’intervista a Hoara Borselli per Il Giornale, nella quale parla anche della sua fede religiosa e delle sue idee politiche.“Non miva più ciò che accadeva intorno all’ambiente del”, dice. “La trasgressione è bella se vista come alternativa”, ma ormai “era diventato tutto un’esagerazione, non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema. Quello di illudere povere ragazze che un giorno sarebbero diventate come me. Miinper questo”.Quello del, prosegue, “è un mondo pericoloso: tu esci, vai a lavorare e poi torni sola. Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te. Non c’era umanità”.