Ilgiorno.it - Madre e bimba sul passeggino investite sulle strisce in piazza Durante, l’automobilista scappa

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 dicembre 2024 – L'auto che piombapedonali a velocità sostenuta. In quel momento, sta attraversando la strada una donna di 31 anni, che spinge ilcon la figlia che ha da poco compiuto 3 anni. L’incidente La macchina centra in pieno la carrozzina: nell'impatto, la bambina viene sbalzata a terra e riporta alcune contusioni al volto. Niente di grave. Un miracolo, vista la dinamica: la piccola verrà trasportata in codice giallo al Niguarda, non in pericolo di vita. Il conducente riparte e si allontana senza prestare soccorso: verrà bloccato sette ore dopo dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, che, a valle degli accertamenti investigativi, lo arresteranno per lesioni stradali e omissione di soccorso. Si tratta di un uomo di 61 anni: ai ghisa avrebbe dichiarato di aver sentito il botto, ma di non essersi accorto di aver travolto un