Lanazione.it - L’Infinito carnale. Prima assoluta al Metastasio

È un omaggio alla forma del melodramma di Pietro, lo spettacolo ". Dialogo tra Antonio d’Egitto e Ilarione di Gaza" della coreografa Claudia Castellucci – cofondatrice della compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio – al debutta nella creazione site-specific che celebra l’anniversario dei 60 anni dalla riapertura del Teatroe che andrà in scena da giovedì a domenica (con orario: feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Insignita nel 2020 del Leone d’argento alla Biennale Danza di Venezia, l’artista è nota per il suo segno coreografico inedito e una pratica filosofica basata sul ritmo, il cui valore artistico e didattico è riconosciuto sul piano internazionale. In "" la danza di Claudia Castellucci si basa su un dialogo da lei scritto tra due eremiti cristiani, Antonio d’Egitto e il suo giovane discepolo Ilarione di Gaza, e su una drammaturgia concepita in forma ritmica, riprendendo così la forma del melodramma metastasiano.