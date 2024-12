Notizie.com - Le storie degli anziani vittime della casa di riposo lager di Caltanissetta: legati con cinghie, derisi per l’incontinenza

Immobilizzati a letto con mezzi di contenimento oconalle sedie a rotelle: l’inferno è stato scoperto dai carabinieri in unadi.I carabinieri hanno eseguito all’alba di oggi un’ordinanza di custodia cautelare per 9 persone (6 in carcere e 3 agli arresti domiciliari). Tutte sono ritenute dalla ProcuraRepubblica diresponsabili di maltrattamenti e sequestri di persona.LedidiconperGli indagati sono accusati a vario titolo di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. I militari del nucleo operativo nisseno hanno ripreso con microcamere nascoste quanto avveniva nelladiSanta Chiara del quartiere Santa Flavia di