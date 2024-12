Liberoquotidiano.it - "La vostra storia infinita, quella del rosicamento": Montaruli fa impazzire il Pd, bordate in aula

Un giorno di battaglia inalla Camera, nel giorno del voto sulle comunicazioni del premier, Giorgia Meloni, alla vigilia del Consiglio Ue. Per onor di cronaca, Montecitorio ha approvato la risoluzione della maggioranza con 193 voti favorevoli e 118 voti contrari. Ma come detto, anche dopo levolate dal palco di Atreju e le risposte delle opposizioni, alla Camera il clima era infuocato. Meloni ha picchiato durissimo contro il Pd, "le macumbe non funzionano", ha infilzato i dem per la loro continua narrazione catastrofista (nel mirino, in particolare, Bernardo Provenzano). E durante il dibattito si è fatta sentire anche Augusta, deputata FdI, che non ha fatto alcuno sconto. "A poche ore dall'approvazione delle risorse per il fondo morosità incolpevole, da me voluto e approvato con un emendamento alla manovra, fa impressione vedere come alcune giunte comunali facciano ricadere la colpa sul governo per fondi che gli stessi enti locali non erogano: è il caso di Torino, dove la maggioranza guidata dal sindaco Pd Stefano Lo Russo, insiste nel sostenere che le risorse del Comune le ha tagliate il governo.