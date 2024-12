Sport.quotidiano.net - La San Pio X espugna Bologna ed è terza. Gara da dimenticare per la Benedetto Cento

In serie C maschile continua la marcia della San Pio X, che dopo il colpaccio sferrato alla capolista Pietro Pezzi, si impone agevolmente asul campo dell’Idea Volley, consolidando il terzo posto in classifica. Anzi, la squadra targata Arredo Uno rosicchia un punticino alla Paolo Poggi Volley, portandosi a -2 dal secondo posto e -4 dalla vetta. Al PalaMargelli i gialloneri non fanno sconti all’Idea Volley, superata in tre set con qualche problemino soltanto nel primo set (0-3 con parziali 21-25, 16-25, 18-25). La San Pio X non perde mai il comando delle operazioni, ma nel primo parziale i bolognesi – trascinati dal proprio opposto – riescono quantomeno ad arrivare a quota 21. L’Arredo Uno comunque gioca bene sotto ogni punto di vista, tenendo in ricezione e in difesa. Ma soprattutto facendo la differenza a muro con Molezzi e soprattutto Smanio, autori rispettivamente di quattro e otto punti in questo fondamentale.