Lanazione.it - Kabel volley Prato, prova di forza. Vittoria e ottime prospettive

MIGLIARINO3 Migliarino: Argellati, Baldacci Baronti, Bolgarelli, Casapieri, Diridoni, Geremei, Lenzi, Lusini, Maccheroni, Mariani, Nocito, Pardi, Verdecchia. All. Ceccherini.: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. Arbitri: Torricelli e D’Azzo Parziali: 19-25; 23-25; 22-25.sontuosa e Migliarino si arrende. La seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di serie C regionale maschile conferma la crescita della squadra di coach Novelli. Orafa sul serio e, contro quel Migliarino che all’andata aveva vinto al quinto al palazzetto di San Paolo, ha sfoderato una prestazione in linea con quanto fatto vedere a Massa, conquistando tre punti che valgono doppio in chiave playoff.