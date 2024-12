Ilgiorno.it - Immobili pubblici da rigenerare. Firmata l’intesa

Siglato il Piano Città deglidi Lodi per valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città: l’accordo è stato sottoscritto da Agenzia del Demanio, Comune di Lodi e Prefettura e contempla il raggiungimento dell’obiettivo diil patrimonio e destinarlo a nuovi utilizzi rendendolo più accessibile e offrire ai cittadini servizi più efficienti, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale e culturale.punta ad esaltare la vocazione ambientale del territorio, promuovendo lo sviluppo del turismo partendo dalla riqualificazione del centro e dall’attrattività soprattutto per i giovani. In particolare, per Lodi il Piano Città intende riqualificare il patrimonioare pubblico, riducendo nel contempo il consumo di suolo col recupero dei vuoti urbani a partire dal “cuore” cittadino, potenziare la rete ciclabile urbana ed extra urbana, incrementare l’offerta turistico-ricettiva, implementare i servizi legati alla formazione, all’innovazione tecnologica e all’housing universitario.