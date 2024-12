Ilary Blasi star di TikTok | il video diventa virale in pochi minuti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Più di 80mila follower in meno di 24h. Così,conquista il popolo didopo aver pubblicato undisecondi in cui spiega di essere nuova sulla piattaforma e di non sapere come utilizzarla: “Dovete aiutarmi voi”, ha detto la conduttrice televisiva con la sua travolgente simpatia.ha utilizzato la carta dell’ironia nel social più seguito dai giovani: “Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa – ha esordito– ok, da oggi sono su. E voi direte ‘stica**i”, ha scherzato la conduttrice televisiva. E continua: “Io non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi. Scrivetemi cosa volete vedere”, dice chiedendo aiuto ai follower. Poi, ironicamente propone: “Vi posso far vedere cose zozze e cose simpatiche”. Ma nella discrezione alfa dietrofront e si corregge: “Niente balletti (e niente cose zozze)”, scrive aggiungendo un emoticon sorridente.