Il futuro del design. Il letto a baldacchino diventa sala massaggi

Uncheunacon pareti di sale e un pavimento di marmo di Carrara. L’ha progettato Giorgio Pitanti, il titolare della Gipi soft arredamenti di viale Zaccagna. Una realtà che esiste da 42 anni. Non si tratta di un negozio di arredamento, ma di una fabbrica di idee dove tutto viene pensato e realizzato a mano in base alle esigenze del cliente. Ogni cliente non ottiene solo un soggiorno, una cucina o una camera da, ma una customizzazione. L’unicità del prodotto è il risultato finale. Ilè stato realizzato per la Iso benessere di Venezia, azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per il benessere e l’estetica. Di domenica pomeriggio la presentazione del prototipo extra lusso nell’azienda di viale Zaccagna.