Il 18 dicembre è la Giornata internazionale dei migranti

Diffondere le informazioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali dei, attuando azioni concrete per garantire la loro protezione. È questo lo scopo con cui, nel 2000, è nata ladedicata a coloro che lasciano il proprio Paese d’origine per trasferirsi altrove. Una decisione spesso forzata da circostanze drammatiche da cui molti individui fuggono, da soli e con le loro famiglie, affrontando gravi rischi e pericoli. La data è stata scelta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l'anniversario dell'adozione, avvenuta nel 1990, della Convenzionesulla protezione dei diritti di tutti i lavoratorie dei loro parenti. La situazione nella Ue In base a quanto risulta dai dati diffusi dal Parlamento Europeo, la maggior parte dei– circa 2-3 milioni all'anno – arriva nell'Unione Europea attraverso vie e canali legali.