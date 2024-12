I cervelli emigrati tornano a Napoli raduno di 300 laureati L’evento servirà finanziare 10 borse di studio

Leggi su Ildenaro.it

internazionalia Napoli in una reunion senza precedenti: 300 giovaniprovenienti da tutto il mondo si riuniranno lunedì 23 dicembre nella Tenuta Torelli nella loro città natale per condividere esperienze e successi professionali. Durante, sarà riconosciuta una targa all’ex allievo Ipe Luigi Stefanelli Vice President worldwide sales di Costa Crociere per il suo contributo al settore marittimo internazionale. Tra i temi affrontati durante la giornata, ci sarà anche un dibattito sui social media moderato dal giornalista Ciro Pellegrino, che intervisterà Riccardo Pirrone, noto esperto di digital strategy con all’attivo campagne virali internazionali. Sarà un’occasione unica per approfondire il ruolo dei social media nel mondo odierno e discutere delle nuove tendenze e sfide del settore.