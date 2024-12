Movieplayer.it - Grande Fratello, Stefania Orlando subito contro Beatrice Luzzi: “non cambio idea sei bigotta e maestrina”

Ieri nella casa più spiata d'Italia è tornata l'ex concorrente delVip 5, e si èscontrata con l'opinionista. Nella puntata di ieri del, tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia:, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Tra loro, l'attenzione maggiore era certamente rivolta all'ex protagonista del GF Vip 5,, richiamata dagli autori per dare nuova linfa a un'edizione del reality che finora non ha brillato, anche a causa di scelte discutibili nei casting, come testimoniano le eliminazioni di due dei tre ex volti di Temptation Island. Il ritorno di: tra ricordi e nuove polemiche Prima di fare il suo ingresso, la showgirl ha avuto modo .