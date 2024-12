Ilfattoquotidiano.it - Deturpato dopo eliminazione barba, ma niente risarcimento perché il centro estetico è fallito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

un interventoche doveva essere banale, maa rischiol’attività a cui si era rivolto è fallita. È la storia che racconta il Corriere Fiorentino: protagonista un uomo di 40 anni che aveva deciso di eliminare larivolgendosi agli specialisti di unin provincia di Arezzo. Purtroppo le sedute di epilazione laser sul volto hanno provocato vesciche e ustioni di secondo grado che l’hanno costretto a ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria alla Gruccia’ di Montevarchi.L’uomo ha deciso di rivolgersi a un avvocato per avviare una causa contro la struttura e richiedere ildei danni subiti. In primo grado, il Tribunale di Arezzo gli ha dato ragione, come riporta il quotidiano.aver esaminato la documentazione, ascoltato i testimoni e disposto una perizia medico-legale, gli sono stati accordati circa 11mila euro didanni.