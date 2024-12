Quifinanza.it - Dal 2025 rimborsi automatici per i ritardi dei treni regionali, come funzioneranno

Leggi su Quifinanza.it

Dal 1° gennaiotalia metterà in atto un nuovo meccanismo per i. In caso di ritardo superiore ai 60 minuti, l’indennizzo verrà accreditato direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto del biglietto, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dei passeggeri. Il rimborso avverrà entro 30 giorni dal viaggio, rendendo il processo più veloce e semplice per i clienti.funziona il rimborso perin automatico dal 1 gennaioQuesta iniziativa fa parte della nuova offerta invernale ditalia, pensata per migliorare l’esperienza di viaggio e arricchita da altre innovazioni. Il sistema di rimborso automatico si applica esclusivamente ai biglietti elettronici acquistati attraverso i canali digitali ditalia,il sito web e l’app mobile.