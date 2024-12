Cosa dicono di loro Jenny e Tony di Temptation Island la segnalazione bomba sulla coppia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Guardiano eRenda, arriva la clamorosa indiscrezione. Qualche giorno fa si è tornati a parlare dellaprotagonista di. Purtroppo la 26enne originaria di Catania ha perso il papà e lo ha annunciato con un post su Instagram: “Papino oggi mi hai lasciato” ha scritto, condividendo una foto in cui sorride con il padre.“Hai lottato tanto contro quel brutto cancro – ha proseguito– ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio”. Proprio in quell’occasione avevamo scritto che al suo fiancoavrebbe trovato il suo compagnoche, nonostante le tante critiche ricevute nel corso del programma, aveva lasciato lo show di Bisciglia proprio mano nella mano con la fidanzata. Ma la realtà è un’altra.