Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese in cerca di allenatore. Profili: "Mai dettata la formazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’che cerchiamo deve conoscere bene la categoria. Io invadente sulle scelte tecniche? Nient’affatto: mai dettato alcunae la campagna acquisti è stata condotta dae direttore sportivo nell’85% dei casi". Lo afferma Mauro, patron della, il giorno dopo l’esonero del tecnico Sante Alfonsi per via della sconfitta maturata sul campo della Recanatese. Si tratta della settima sconfitta nel torneo per i rossoblù che ora si trovano terzultimi in classifica, con all’orizzonte un complicatissimo tris di appuntamenti (Sambenedettese, L’Aquila e Atletico Ascoli). Al triplice fischio di domenica, aria tesa con squadra e tecnico a rapporto sotto il settore occupato dai tifosi ospiti. E in serata, un discutibile comunicato del club: "La– recitava un passaggio –, attendendosi a fine gara le dimissioni di mister Sante Alfonsi che non sono pervenute, dopo un summit societario comunica di averlo sollevato dalla guida tecnica della prima squadra".