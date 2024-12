Ilrestodelcarlino.it - Central Bosc, nuovo polmone verde Un grande parco alle porte della città

In via Caldirolo sorgerà ilcittadino, con una superficie di 5,5 ettari e sarà uno spazio votato alla socialità e all’ambiente. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che cuba un finanziamento di più di 1,3 milioni di euro, la maggior parte dei quali regionali. «Parliamo di un intervento storico: riusciremo a mettere a dimora circa 3.500 alberi donando ai residenti un’area, funzionale e innovativa. La maggior parte - spiega il vicesindaco Alessandro Balboni - sarà destinata ae rivolta alla cittadinanza, con l’installazione di attrezzature per il gioco e lo spazio fitness pensato l’attività fisica outdoor, insieme a tavoli e panchine per permettere ai ferraresi di goderselo appieno, un impianto frutticolo e un orto condiviso. Sarà presente anche una vera e propria aula all’aperto accanto al frutteto didattico, uno strumento per eventuali lezioni nel, con lo scopo di avvicinare i giovani alla bellezzanatura e del nostro territorio».