Call of Duty tanti capitoli sbarcano su Windows Store | sono in arrivo su Xbox Game Pass?

Microsoft ha aggiunto in queste orediofsul, alimentando in questo modo le voci che vogliono il Colosso di Redmond intenzionato ad inserire sugiochi appartenente al celeberrimo franchise di Activision.Come riportato prontamente dalla community su reddit, Microsoft ha deciso di aggiungere in queste ore non pochidi CoD sul, suggerendo che i titoli coinvolti in questa operazione possano arricchire presto la line-up del proprio servizio in abbonamento.Nello specifico i giochi aggiunti sul marketplace digitale della corporazione americanaof: Advanced Warfare,of: Ghosts,of: Black Ops III ed infine ancheof: WWII, consentendo in questo modo agli utenti dellodi completare l’acquisto e di aggiungerli alla propria libreria digitale.