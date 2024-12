Quifinanza.it - Bonus spese extrascolastiche 2025, ridotti i beneficiari e forse anche gli importi

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha predisposto una serie di emendamenti alla Manovrache, in alcuni casi, vanno fortemente a modificare quanto previsto nella bozza del testo che fin qui abbiamo avuto modo di conoscere. Gli interventi sono stati previsti tutti in un maxi emendamento, al momento ancora non definitivo come tutte le altre misure che interessano la Legge di Bilancio, ma che potrebbe presto trovare concretezza nella realtà. Tra le modifiche previste c’è quella delda 500 euro per le attivitàche, nella sua nuova versione, vede ridursi considerevolmente la platea deirispetto alla prima stesura e, molto probabilmente,l’importo.Ridimensionato ilper le attivitàIlda 500 euro per le attivitàè stato pensato dal governo di Giorgia Meloni per fornire assistenza economica alle famiglie che hanno figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni che intendono sostenere pratiche sportive e ricreative a pagamento.