Boiardi trascinatrice A Parma la Chemco sale in cattedra | finisce 40-113

Pronto riscatto per laPuianello che, nella dodicesima giornata, cancella il ko contro la Magika Castel San Pietro sbancando il parquet del Magik Rosaper 40-113. MVP del match, la capitana Alessia(foto) che ha ‘sporcato’ all’ultimo uno score pressoché perfetto (5/5 da 2, 4/5 da 3, 1/1 ai liberi) coadiuvata, come al solito, da Olajide che ha dominato con la sua stazza fisica (22 punti e 8 rimbalzi); trova gloria, con punti e rimbalzi, anche la baby Susanna Cherubini (classe 2009) che si affaccia per la prima volta in prima squadra.Puianello: Olajide 22, Bevolo 10, Manzini n.e., Luppi, Dettori 14, Dzinic 10, Raiola 4, Cherubini 4, Gatti 17,23, Ivaniuk 9. All. Giroldi. Stop interno per l’Aluart Scandiano che cede 36-61 al Fiorenzuola. Nel giorno del rientro in campo della capitana Fedolfi, le ragazze di coach Cavalcabue faticano oltremodo a trovare la via del canestro con le piacentine che ringraziano e, concedendo solo quattro punti nel terzo quarto alle avversarie, portano a casa la vittoria.