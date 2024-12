Isaechia.it - Belve, Taylor Mega a Francesca Fagnani: “Mi piacciono molto le donne come te, tu sei etero vero? Se ci ripensi…”

Questa sera andrà in onda su Rai Due una nuova puntata di, il talk show condotto da, in cui personaggi famosi e del mondo dello spettacolo accettano di rispondere alle scomode domande della conduttrice.Tra coloro che nella puntata di questa sera si avvicenderanno sullo scottante sgabello della trasmissione ci sarà anche, che recentemente ha fattoparlare di sé per via del dissing tra Tonye Effe, suo ex fidanzato, e Fedez, con il quale ha avuto un breve flirt.Proprio questo dissing sarà al centro delle domande dellae in merito ad essoha spiegato:Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono.E a proposito del rapporto con Fedez:Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri.