Scuolalink.it - Assegno Unico e Universale: Nuove funzionalità INPS per la domanda online

L’ha rinnovato il servizioper la presentazione delladi, introducendoinnovative per agevolare i cittadini. Le novità principali includono l’integrazione con il Sistemadi Gestione IBAN (SUGI), l’accredito diretto per soggetti tutelati, una procedura semplificata per le domande e una gestione ottimizzata dei casi di subentro in caso di decesso del genitore richiedente. Questi aggiornamenti migliorano l’efficienza del sistema e garantiscono maggiore accessibilità ai beneficiari. Gestione dei pagamenti con IBAN centralizzato L’integrazione con il Sistemadi Gestione IBAN consente di semplificare i pagamenti dell’. Gli utenti possono selezionare un IBAN già registrato presso l’, utilizzato per altre prestazioni, o aggiungerne uno nuovo.