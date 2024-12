Ilgiorno.it - All’Auditorium di Milano le feste diventano magia

Nell’attesa del Natale e del Capodanno, l’Orchestra Sinfonica discalda l’atmosfera milanese con una programmazione che attrae grandi e piccoli e diventa la colonna sonora delle festività natalizie milanesi. Oggi alle ore 16 è il momento di uno spettacolo dedicato ai più piccoli, per la rassegna “Crescendo in musica”: l’imperdibile spettacolo “Il Canto di Natale”, sulle musiche di Pëtr Ilic Cajkovskij, tratto dal capolavoro senza tempo di Charles Dickens, che da sempre affascina il mondo del teatro e del cinema, in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Nel pieno spirito natalizio, un appuntamento che ci racconta dello spirito natalizio, attraverso la “redenzione” di Ebenezer Scrooge, scorbutico protagonista del racconto che impara a essere più buono verso il prossimo.