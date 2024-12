Anteprima24.it - A Limatola confermato 118 medicalizzato: una vittoria per la salute pubblica

Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta abbiamo avuto la viva dimostrazione di come l’impegno concreto, tangibile e forte per il territorio produca risultati importanti a beneficio dello stesso”. Lo fa presente il sindaco die Dirigente di Forza Italia Domenico Parisi nel rendere note le conclusioni alle quali è approdato l’Organismo paritetico riunitosi presso la sede dell’Azienda sanitaria locale di Benevento in tema di riorganizzazione del servizio 118. “Aè confermata l’ambulanza del 118 medicalizzata – evidenzia Parisi – Salvaguardiamo un servizio che è prezioso in ottica di tutela della. Più volte nel recente passato ero intervenuto chiedendo a gran voce che le ambulanze in provincia di Benevento non fossero private della presenza dei medici a bordo, nulla togliendo – sia chiaro – al valore e alla grande professionalità degli operatori in equipaggio.