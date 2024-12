Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamento su Cody Rhodes dopo il brutale attacco di Kevin Owens

WWE Saturday Night’s Main Event ha regalato una serata memorabile di azione, ma il caos post-show che ha coinvoltoha lasciato i fan senza parole. Nonostanteabbia difeso con successo il suo Undisputed WWE Championship in un match controverso contro, la serata si è conclusa in modo drammatico quandoha eseguito unaPackage Piledriver ai danni disubitoil termine della diretta di Saturday Night’s Main Event.Oggi, la WWE ha fornito unmedico, parte della storyline, sulle condizioni diin seguito all’. Secondo la dichiarazione ufficiale,è stato trattenuto per tutta la notte in un ospedale locale per osservazione a causa di un gonfiore cervicale. Gli esami medici non hanno rilevato fratture, ma al campione è stato diagnosticato una compressione assiale della colonna cervicale e uno strain cervicale accompagnato da spasmi.