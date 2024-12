Ilnapolista.it - Tegola Napoli, infortunio per Buongiorno: anche per lui finisce qui il 2024

Bruttaper il. Dopo Kvaratskhelia,costretto ai box. Il club ha comunicato che il difensore centrale si è fatto male oggi in allenamento. Si tratta, si legge nel comunicato diffuso dal, “una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari”.Si ferma: “una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari”Il comunicato del:“Alessandrosi è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.da domani inizierà la riabilitazione“.Ilnon ha comunicato i tempi di recupero e si tratta di unfastidioso.salterà le ultime gare dele tornerà a inizio 2025, si capirà più avanti la data esatta del rientro.