Supercoppa Europea 2025 a Udine e Torino ‘prenota’ l’ultimo atto di Nations League

, 16 dicembre – Lo stadio 'Friuli’ di, ora Bluenergy Stadium, è stato designato dalla Uefa come sede della, che si disputerà il 13 agosto. Lo ha stabilito oggi il Comitato esecutivo della federazione continentale del calcio, riunitosi a Losanna, che ha inoltre deciso che se l'Italia dovesse vincere il quarto di finale dellacontro la Germania, le finali del torneo (dal 4 all'8 giugno) si giocherebbero nei due stadi di(della Juventus e del). In caso contrario, di vittoria dei tedeschi sugli azzurri nei quarti, toccherebbe a Monaco di Baviera e a Stoccarda. “La scelta del Bluenergy Stadium come sede dellaè solo l'ultimo riconoscimento in ordine di tempo del livello delle strutture dell'impianto bianconero e della reputazione di cui gode presso le istituzioni calcistiche italiane ed europee”.