'Sugli sci arrivare preparati', decalogo ortopedici per vacanze sicure

Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) -di Natale sulla neve, no al fai-da-te. Se non si vuole farsi male su sci e snowboard è vietato improvvisare, ammoniscono gli esperti della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot). In montagna bisogna, è il primo comandamento: attrezzati per le piste, ma anche allenati così da affrontare inzza le discese. E poi attenzione al meteo e a non pretendere troppo da se stessi: se un giorno non ci si sente in forma, meglio deporre le racchette. "Se si rispettano alcune regole - afferma Pietro Simone Randelli, presidente Siot e direttore I Clinica ortopedica dell'Università degli Studi di Milano, Istituto ortopedico Gaetano Pini - lo sci e lo snowboard sono sport molto divertenti e adatti anche ai bambini. Spesso però salgonosci persone fuori allenamento, che non sono abituate a praticare attività sportiva: questi sono i candidati ideali a farsi male.