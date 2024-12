Tvzap.it - “Sono un uomo elegante”. “Belve”, Jovanotti glissa sul flirt con la famosa Vip

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. Nella prossima puntata del noto programma televisivo condotto da Francesca Fagnani sarà ospite Lorenzo. Il famoso cantante, interpellato dalla padrona di casa, ha deciso dire sulla domanda sulcon lavip. (Continua.)Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier svela il dietro le quinte con: cos’è successoLeggi anche: “Viva Rai2”, tremenda gaffe di Fiorello: “Ormai l’ho detto.”ospite di “”Domani sera andrà in onda l’ultima puntata di ““, programma televisivo in onda su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di intervistare un pezzo da novanta della musica: Lorenzo Cherubini, in arte. Il cantante parlare della sua carriera e della sua vita privata.