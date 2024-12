Ilrestodelcarlino.it - Sfuma l’impresa della Re-Basket 2000: ricuce lo strappo poi cede nel finale

La Re-(10) non riesce neldi fermare i JB Stings Curtatone (22), primiclasse in Serie B Interregionale. La formazione cittadina87-75 di fronte ai mantovani, che nel primo tempo toccano il +16, prima di subire la rimonta orchestrata da Porfilio (21 punti) e Lusetti (13 con 8 rimbalzi), che riaprono la contesa nella ripresa. La Re-passa anche a condurre, ma subisce il break decisivo nelcon tripla decisiva di Aguirrezabala. Serie C Gran vittoria per l’LG Castelnovo Monti (16), che travolge 99-77 una Francesco Francia Zola Predosa (14) in gran forma e rimane terza in graduatoria. Al PalaGiovanelli gli appenninici vanno sotto anche di 12 punti, per poi reagire alla grande ed imporsi con trentun punti di Reale e diciotto ciascuno di Rossi e Liepins.