Quifinanza.it - Revolut diventa una banca italiana, Iban locali e nuove opportunità in arrivo per i clienti

Leggi su Quifinanza.it

rafforza sempre più la sua presenza in Italia. Dopo aver superato i 2 milioni die lanciato i propri terminali Pos, la fintech fondata da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko inaugura la succursalediBank, che sarà sottoposta alla vigilanza dellad’Italia e della Bce. I nuoviriceveranno così unitaliano (IT), mentre gli utenti attuali potranno sostituire l’lituano attualmente in uso (legato alla sede centrale dellain Lituania) con uno italiano a partire da gennaio 2025.Cosa cambia con l’italianoLa succursalediBank UAB è operativa dal 18 novembre, con il periodo di test ormai concluso e a partire da questa settimana, tutti i nuoviche apriranno un conto correntein Italia l’italiano. I depositi deisaranno protetti fino a 100mila euro dal Fondo di garanzia dei depositi delladi Lituania.