Dilei.it - Re Carlo furioso con il fratello Andrea: potrebbe esonerarlo dal Natale

Leggi su Dilei.it

La Famiglia Reale britannica si trova nuovamente al centro di un’ondata di critiche e polemiche. Questa volta, il protagonista dello scandalo è il Principeminore di ReIII, coinvolto in una controversia che minaccia di gettare un’ombra sull’intera monarchia.Secondo fonti vicine a Buckingham Palace, il re sarebbe “” con ilper il suo presunto legame con un uomo d’affari cinese accusato di essere una spia. Il caso ha già scosso i delicati equilibri familiari, con tensioni che rischiano di esplodere proprio durante il periodo natalizio.Il Principedi Re: il presunto legame con una spia cineseTutto ha avuto inizio con la scoperta di un’amicizia sospetta tra il Principee un uomo noto solo come “H6”, identificato come membro del Partito Comunista Cinese e sospettato di spionaggio per conto del governo di Pechino.