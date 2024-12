Lanazione.it - Qualità della vita, ecco la classifica: Firenze giù di trenta posizioni, ecco gli altri capoluoghi

, 16 dicembre 2024 – Giù diperde terreno nellarealizzata come ogni anno dal Sole 24 Ore e si piazza al 36esimo posto. Dopo essere stata per tre anni di fila nella top 10, la città perdee terreno. Il podio è tutto di città del nord, con Bergamo al primo posto, Trento al secondo e Bolzano al terzo. La scivolata diriflette quella delle altre grandi città. Un trend che viene influenzato da diversi fattori, compreso il costo crescente. Una delle classifiche che vengono stilate è infatti ad esempio quante mensilità di stipendio sono necessarie per acquistare un appartamento di sessanta metri quadrati. La prima città toscana inè Siena, mentre l’ultima, sempre per quanto riguarda laregionale toscana, è Massa Carrara che si piazza al sessantesimo posto.