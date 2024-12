Dilei.it - Pranzo di Natale (e non solo), sei alimenti che proteggono il cuore e non debbono mancare

Leggi su Dilei.it

Attenzione ale alle arterie. Sono sottoposti a stress tutto l’anno, ma proprio durante ilpossono veder accentuarsi, in qualche caso, i meccanismi che li mettono a rischio. Ricordate quindi di non smettere le cure se siete in trattamento per specifici fattori di rischio come ipercolesterolemia o ipertensione, tentate di ridurre la tensione di regali, appuntamenti ed occasioni varie e soprattutto fate attenzione a tavola.Non esagerate con le dosi e, pur nella certezza di mangiare piatti tradizionali davvero utili, tenete presente che anche nelle ricette più ardite, gustose e colorate si può mettere qualche attenzione alla salute. Come? Una ricerca spagnola rivela come per proteggere ilanche estratti vegetali, ricchi di composti bioattivi potrebbero essere d’aiuto. Ovviamente non si tratta solamente di cibi, ma di veri e propri “estratti” studiati sotto il profilo biologico.