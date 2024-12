Amica.it - Perché Keira Knightley e tante star di Hollywood sono in tribuna a tifare Como?

Leggi su Amica.it

Tifo scatenato sugli spalti di1907 vs Roma. Al match al Sinigaglia noncerto passati inosservati dei tifosi speciali:, Michael Fassbender e Adrian Brody. Unada: non è certo la prima volta che i divi del grande schermo trascorrono qualche ora a godersi le partite in Italia, il Paese dove il calcio è più che una passione.GUARDA LE FOTOSplendida: le foto più belle della diva di cinema e moda LePrima di loro avevamo già avvistato ingli attori Hugh Grant, Andrew Garfield, Chris Pine e Kate Beckinsale. Erano stati invitati da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Hartono, proprietario del club calcistico del. Città, per altro, che dà il nome al lago diventato una delle mete preferite delleinternazionali.