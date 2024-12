Lanazione.it - Pecorelli in Cassazione: "Non merito l’estradizione e Nordio può salvarmi"

Leggi su Lanazione.it

"La? Probabile che mi condanni ma ho fiducia nel ministro: lui può". L’appello al guardasigilli parte dal diretto interessato: Davide. Il Conte di Montecristo dei giorni nostri, imprenditore di San Giustino Umbro, arbitro della sezione di Arezzo fino alla serie C, l’epifania del 2021 fece perdere le sue tracce per nove mesi. Inscenò la sua morte in Albania – “Doveva sembrare un omicidio” – dando fuoco alla sua auto per poi farsi ritrovare al largo dell’isola di Montecristo come naufrago, a settembre. “Cercavo il tesoro”, disse agli inquirenti, con sé aveva una mappa e un piccone. Oggi ladeciderà il suo destino. Dopo la condanna a quattro anni nel paese delle Aquile, il nullaosta per l’arresto era arrivato anche dal tribunale di Perugia che aveva sentenziato il via libera al