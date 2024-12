Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “La Sicilia protagonista del futuro sostenibile”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lapuò essere leader della transizione economica e digitale”. Così Alfonso, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete Ecodigital. L’argomento sarà al centro dell’incontro di mercoledì prossimo, a partire dalle ore 10, nella Sala Stampa “Mario Palumbo” di Palazzo Reale, a Palermo, dove si terrà “Ecodigital. L’educazione alla transizione ecologica e digitale per contrastare l’emergenza climatica”. L’evento riunirà esperti, startup, imprese, giovani attivisti e istituzioni per discutere strategie e innovazioni in grado di coadiuvare crescita economica ed occupazionale a necessità climatiche. Un focus particolare verrà riservato alla centralità della formazione e dell’istruzione in relazione alle tematiche Ecodigital.