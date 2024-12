Ilgiorno.it - Pavia, donna di 38 anni trovata morta in casa: disposta l'autopsia

Lungavilla (), 16 dicembre 2024 – La Procura diha disposto l'sul corpo di unadi 38nella suaa Lungavilla. Il ritrovamento risale alla sera di martedì scorso, 10 dicembre, e l'esame autoptico è in programma per domani, martedì 17 dicembre, a una settimana di distanza. La famiglia della, in particolare il fratello che se ne fa portavoce, chiede di fare luce sull'accaduto: "Mia sorella da tempo stava attraversando un periodo difficile, ma vogliamo sapere cosa è successo, chiediamo che sulla sua morte non resti alcun dubbio". Le ipotesi in campo Al momento le ipotesi sono quelle di overdose e di suicidio, con la Procura che ha aperto il fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Laaveva problemi di dipendenze ed era in cura al Serd, a breve attendeva anche che diventasse definitiva una condanna per reati commessi negli scorsi, che l'avrebbe portata in carcere.