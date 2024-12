.com - Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, Toscana amara: le Tushe Prato vincono 30-23

La squadra di Romero, priva di Lenardon e Cuello e con Bizzotto e Carrizo ko nel corso del match, incappa nella prima sconfitta stagionale, 16 dicembre 2024 – Laha registrato la prima sconfitta stagionale. Dopo tre successi in altrettante gare disputate, le ragazze di coach Santiago Romero sono tornate dasenza punti. Le padrone di casa si sono imposte 30-23 e la classifica di Serie A2, girone C, si è accorciata notevolmente.Il Trapani chiude il 2024 in testa, a 8 punti ma con il turno di riposo ancora da scontare. A ruota,e Conversano inseguono a quota 6, però anche le pugliesi hanno giocato una gara in più rispetto alle biancoblu e alle toscane. Tornando alla gara di sabato, disputata a, è andato tutto storto.