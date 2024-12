Lanazione.it - Ossigeno per il San Donato. Carcani e Manfredi al top

SANTAVARNELLE 2 MONTEVARCHI 0 SANTAVARNELLE Tampucci, Gistri,(76’ Dema), Falconi (80’ Cellai), Maffei, Bruni, Calonaci (86’ Bianchini), Borgarello, Doradiotto ((73’ Menga), Sylla,(46’ Pecchia) all. Bonuccelli MONTEVARCHI Testoni, Picchi (60’ Borgia), Ciofi, Bontempi (86’ Casagni), Priore, Sesti, Martinelli, Vecchi (86’ Artini), Saltalamacchia, Franco , Boncompagni all. Lelli Marcatori 17’, 19’Note, Vitali, Picchi, Franco, Cellai, Tampucci, Boncompagni, Sesti TAVARNELLE – Solo un punto separa da ieri le due squadre. Sono entrambe sul confine. Con la vittoria in casa al Pianigiani, il SanTavarnelle prova a riemergere dalla paludi della parte bassa della classifica. Con la sconfitta, il Montevarchi, invece, sente le sabbie mobili dei play out muoversi sotto i suoi piedi.