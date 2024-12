Dilei.it - Ora o mai più torna in tv con Marco Liorni: nel cast tre cantanti molto amate

Un gradito ritorno in tv: da gennaio tornerà in onda su Rai1 Ora o mai più, un format che ha funzionatobene nei sabati sera del 2019 e poi, inspiegabilmente, è stato accantonato. Per ovvie ragioni non sarà più condotto da Amadeus, al timone delle prime due edizioni e oggi volto di Warnerbros.Discovery, bensì da, che dal collega ha ereditato di recente anche L’anno che verrà, lo spettacolo del 31 dicembre.Tutto quello che sappiamo sul ritorno di Ora o mai piùin tv Ora o mai più. A cinque anni dalla seconda edizione, il talent della seconda chance percaduti nel dimenticatoio si riaffaccia sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Andrà in onda il sabato sera per sfidare C’è posta per te di Maria De Filippi. Un sfida decisamente complicata ma c’è la volontà di riempire quello spazio lasciato vuoto da Tali e Quali, trasmesso fino allo scorso anno con discreti risultati e momentaneamente fermo a causa degli impegni di Carlo Conti con il Festival di Sanremo 2025.