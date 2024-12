Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 dicembre): Luka Doncic stellare contro Golden State, bene anche i Lakers con Davis

Leggi su Oasport.it

Sette partite disputate in una lungaNBA, che precede la giornata dedicata alla sola finale di NBA Cup tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder (ovviamente dispensate dal trovarsi in campo nelle ultime ore). Andiamo a vedere quanto accaduto.Per gli Indiana Pacers (12-15) giornata giusta, per i New Orleans Pelicans (5-22) seguito di una stagione che non verrà certo ricordata: 119-104 il finale sta, 22 di Pascal Siakam e 21 di Tyrese Haliburton da una parte, 20 dalla panchina di Brandon Boston e 19 a testa di Herbert Jones e Dejounte Murray dall’altra. Per i Boston Celtics (20-5) facile 98-112 sui Washington Wizards (3-20) grazie ai 28 e 12 rimbalzi di Jayson Tatum e ai sette uomini in doppia cifra a contrastare con efficacia i 21 di Jordan Poole e i 19 di Bilal Coulibaly.I New York Knicks (15-10) superano per 91-100 gli Orlando Magic (17-10), e lo fanno grazie a un grande momento dell’accoppiata Jalen Brunson (31 punti)-Karl-Anthony Towns (22 e 22 rimbalzi).