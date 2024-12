Ilgiorno.it - Milano, nuovi alloggi a canone calmierato e popolari: è online l’avviso esplorativo per le prime quattro aree

, 16 dicembre 2024 – Entra nel vivo il Piano straordinario per la Casa accessibile a. È da oggiriguardante le(delle 21 individuate): Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello e via Demostene. Come preannunciato in fase di presentazione delle linee guida del Piano, a fine ottobre, il Comune dichiama ora a raccolta il settore privato, per verificare l’interesse a realizzare e gestire – in questein Edilizia Residenziale Sociale Calmierata (ERSC), ossia in locazione permanente anon superiore agli 80 euro mq/anno.si rivolge a persone giuridiche e enti, in forma singola o in raggruppamento temporaneo. Ogni realtà potrà presentare non più di una proposta per sito. Estensione, contesto e accessibilità di ogni area sono precisate nele nelle schede allegate.