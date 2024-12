Quotidiano.net - Medici e infermieri sempre più stanchi e malpagati. E uno su due è in burnout

Roma, 16 dicembre 2024 – E’ impietoso il quadro che descrive le condizioni di lavoro nel settore della sanità, conpiùdi meno in corsia e non di rado con contratti a tempo determinato e, come se non bastasse, impegnati a confrontarsi con un contesto aggressivo chepiù spesso sfocia nella violenza. Da qui, i dati sulche coinvolge il 52% deie il 45% degli. Sullo sfondo le grandi innovazioni rappresentate dall'intelligenza artificiale e dalla riorganizzazione della sanità prevista dal Pnrr. Il ritratto – a tinte fosche – del personale sanitario emerge dal Rapporto su Salute e Ssn dell'Osservatorio Salute, Legalità, Previdenza di Fondazione Enpam e Eurispes. A partire dal 2008, ricostruisce il rapporto, in Italia la crescita del personale sanitario, che si protraeva da più di 30 anni, si è arrestata.