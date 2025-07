Agosto alle porte e inizio di stagione sempre più vicino, ma il calciomercato è ben lontano dalla sua conclusione, soprattutto per una Roma che si sta dividendo su tanti fronti per mettere a disposizione di Gasperini una rosa da Champions League. Le questioni sono tante, dalle idee come Rowe e Krstovic per l’attacco del mister alle valutazioni su chi in squadra c’è già , e da questo secondo punto di vista sono due i big sotto esame: il primo è Dovbyk, tornato pericolosamente in bilico, e il secondo è Lorenzo Pellegrini, il capitano nobile decaduto il cui futuro cambia faccia di continuo da mesi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Pellegrini offerto alla Juventus: la risposta