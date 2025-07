Si festeggia il raggiungimento dell’ accordo sui dazi con gli Usa oppure no? Appare dubbio il successo dei colloqui, almeno lato europeo, per tutti i settori colpiti. Si alzano le voci, ma soprattutto i timori. La fine dell’incertezza sui dazi infatti non porta per forza buone notizie e il settore automotive, come quello agricolo, lo sa bene. I miliardi in fumo potrebbero persino passare in secondo piano (se non comportassero il rischio di fallimento per molte imprese), quando tra le ipotesi peggiori c’è quella della delocalizzazione delle fabbriche. Se infatti il guadagno è nullo o addirittura in perdita, si potrebbe semplicemente aumentare la produzione in loco (negli Stati Uniti) di vetture o componenti per evitare di pagare i dazi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Auto, con i dazi al 15% c’è il rischio delocalizzazione per le aziende Ue