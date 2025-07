Il Milan molla Vlahovic | Tare pesca il bomber a Londra

In casa Milan prosegue la ricerca di un attaccante e tramonta quasi definitivamente la pista per Dusan Vlahovic Da tempo il Milan è alla ricerca di un attaccante da consegnare a Massimiliano Allegri. Il sogno era rappresentato da Dusan Vlahovic, ma ora Igli Tare guarda altrove. Non sarĂ facile assicurare a Massimiliano Allegri un attaccante di spessore, ma il direttore sportivo del Milan Igli Tare è convinto di riuscirci. Col passare dei giorni appare sempre meno probabile un arrivo di Dusan Vlahovic vista la difficoltĂ per la Juventus di liberare il centravanti serbo, legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza, ma anche da un ingaggio da ben dodici milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il Milan molla Vlahovic: Tare pesca il bomber a Londra

