Si può usare la crema solare sulla pelle di un neonato?

Salve dottore, io e la mia famiglia viviamo in una zona molto assolata e tra poco andremo anche al mare con il nostro bimbo di 8 mesi. So che l’esposizione al sole va evitata nei primi anni, ma mi chiedo: è sicuro usare una crema solare su un neonato? Se sì, quale tipo devo scegliere? Ce ne sono di specifiche e soprattutto sicure per la sua età? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Si può usare la crema solare sulla pelle di un neonato?”

In questa notizia si parla di: usare - crema - solare - neonato

Usare la crema solare in gravidanza è sicuro e fortemente consigliato: la pelle, più sensibile in questo periodo, è soggetta a macchie scure come il cloasma gravidico. Ma non tutte le formule sono adatte: ecco le linee guida principali da seguire. Cosa sce Vai su Facebook

Neonati al mare: sì o no? Quali precauzioni adottare per proteggerli dal sole; Protezione solare neonati e bambini: come usarla e quale scegliere; Crema solare sì, ma non solo: tutti i consigli per proteggere i bambini dal sole durante l'estate.

Crema solare e neonati, quando iniziare ad usarla e come proteggerli ... - Sì, è importante mettere sempre la crema a neonati e bambini sotto i 6 anni con SPF 50+. Come scrive fanpage.it

Si può usare la protezione solare come idratante? - Donna Moderna - I protettivi solari quotidiani da usare con o senza crema idratante. Si legge su donnamoderna.com