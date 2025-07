Scherma Jacopo Bonato proclamato vincitore del progetto Fencing For Everyone

Il fiorettista trevigiano Jacopo Bonato, 23 anni, tesserato al Club Scherma Jesi, è stato proclamato vincitore del progetto europeo "Fencing For Everyone" per la stagione 20242025 nella categoria Under 23 Fioretto Maschile. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla European Fencing. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: fencing - scherma - jacopo - bonato

"Fencing for the Planet": Italia capofila di un progetto internazionale di scherma inclusiva - A Tbilisi, dove sono in corso i Mondiali, il presidente della Federscherma Luigi Mazzone ha presentato alla Fie il programma dedicato agli atleti autistici e con disabilitĂ intellettiveÂ

Al fiorettista Jacopo Bonato il titolo di “ambasciatore della scherma europea”; Jacopo Bonato premiato dalla Confederazione Europea di Scherma; Jacopo Bonato premiato dalla Confederazione Europea di Scherma.

Fencing For Everyone” per la stagione 2024/2025 nella categoria Under 23 – Fioretto maschile a Bonato - Il fiorettista trevigiano Jacopo Bonato, tesserato al Club Scherma Jesi, è stato proclamato vincitore del progetto europeo “Fencing For Everyone” per la stagione 2024/2025 nella categoria Under 23 – ... Segnala senigallianotizie.it

All Stars Fencing 2025: i campioni della scherma mondiale a Modena - Il cortile del Palazzo dei Musei si trasformerà oggi nella splendida cornice di All Stars Fencing 2025, un evento esclusivo dedicato alla scherma internazionale, in programma dalle ore 15. Si legge su ilrestodelcarlino.it